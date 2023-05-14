Всё для подготовки к школе в одном месте

Учись, играя, с IQ-Школой

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Развитие творческого воображения

Творческое воображение ребёнка – основа для развития его интеллекта и социальных навыков. Играя и решая логические задачи IQ-Школы, ребёнок научится воплощать творческие идеи, общаться с окружающими, изучать абстрактные понятия.

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Развитие когнитивных способностей

Рост и усовершенствование интеллектуальных способностей ребёнка  – главная задача IQ-Школы. Для нас важно, чтобы дети не только развивались гармонично, но и были счастливы, переживая волшебный этап детства.

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Развитие креативного мышления

В наше время важны не только образованность и интеллект, но и умение генерировать новые идеи и находить нестандартные пути решения задач. Именно креативное мышление поможет ребёнку достичь высоких результатов в учёбе и даст толчок к  созданию нового и неизвестного.

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ОБ IQ-ШКОЛЕ

Немного о нас

СОЗДАЁМ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА

Мы предлагаем интерактивные упражнения, игры, задания, апробированные создателями IQ-Школы в педагогической  практике, а также отмеченные высокой эффективностью и результативностью в процессе подготовки детей к школе

Мы ценим заинтересованность родителей в раннем интеллектуальном развитии детей. Наша IQ-Школа поможет подготовить Вашего ребёнка к школе и сделать первые дни в школе яркими и запоминающимися!

Мы превратили обучение в увлекательный процесс благодаря игровым технологиям. Играя, ребёнок научится читать и считать, пополнит словарный запас, сможет развить память, внимание, воображение и логическое мышление

Мы предлагаем уникальные обучающие методики, которые помогут успешно и в комфортном режиме освоить материал курса от А до Я! Ребёнок действительно начинает учиться, то есть учить самого себя!

Мы предоставляем возможность выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, исходя из потребностей детей и родителей. Вы определяете время для занятий и их длительность, ориентируясь на настроение и желание Вашего ребенка

УЧИМ УЧИТЬСЯ

ЧИТАТЬ
  • учить буквы алфавита, различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки
  • составлять схему слова, делить слова на слоги, ставить ударение
  • читать слоги, слова, предложения
  • тренировать навыки беглого и осознанного чтения
СЧИТАТЬ
  • учить цифры, знать состав числа
  • различать математические знаки, геометрические фигуры
  • решать примеры на сложение и вычитание, сравнивать предметы
  • составлять и решать задачи – простые и логические
ПИСАТЬ
  • из элементов букв конструировать заглавные и строчные буквы
  • различать письменные и печатные буквы
  • пользоваться алгоритмом письма печатных и прописных букв
  • тренировать навыки письма в прописях
РАЗМЫШЛЯТЬ
  • развить память, внимание, воображение
  • мыслить логически,  строить умозаключения
  • собирать пазлы, решать ребусы
  • классифицировать, синтезировать, анализировать, обобщать

Почему выбирают нас?

КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В настоящее время многие родители заинтересованы в том, чтобы как можно раньше начать подготовку ребёнка к школе. Однако не все понимают, что подготовка к школе – это не только научить ребёнка складывать буквы в слова и познакомить с цифрами. Это трудоёмкий, долгий и комплексный процесс, в результате которого ребёнок должен научиться слышать и слушать, думать и правильно высказывать свои мысли, развивать воображение и память, общаться с ровесниками и взрослыми, уметь ориентироваться в различных жизненных ситуациях с учётом возрастных особенностей. Наша главная задача – помочь родителям подготовить детей к школе. Мы предлагаем уникальные авторские курсы раннего интеллектуального развития, разработанные профессионалами на основе эффективных методик преподавания. Все задания и упражнения представлены в игровой форме, адаптированы под школьную программу и апробированы в педагогической практике.  Удивительная страна Знаний ждёт маленьких открывателей! Успехов вам в увлекательном путешествии!

Хотите узнать новое, интересное, разгадать трудное, стать находчивее, умнее, сообразительнее? Мы предлагаем вам… поиграть! Игра немыслима без лёгкости и непринуждённости, в ней присутствуют азарт, интерес, поиск, неожиданные находки и открытия. Но в то же время игра – дело серьёзное, это способ познания окружающего мира. Убедитесь в этом сами, протестировав предлагаемый нами формат и выполнив интерактивные игры. Все они не простые, а интеллектуальные, предназначенные для развития умственных способностей, эрудиции, словарного запаса, тренировки памяти, внимания. Играя, каждый ребёнок может не только проверить свои знания, смекалку, но и получить истинное удовольствие от самых первых маленьких побед! Учитесь, играя! Желаем успехов!

Подготовка к школе онлайн – отличная альтернатива обычной подготовке, когда ребёнок ходит на привычные курсы для дошколят. Выбирая онлайн-обучение, Вы позволяете малышу заниматься в привычной, домашней, атмосфере, чем значительно снижаете его стресс и волнение, а, значит, повышается качество обучения! Вам не надо собирать книжки и тетрадки в портфель, Вам нужен только компьютер, ноутбук или планшет. Занятия проходят в любую погоду, Вы сами проектируете образовательный маршрут ребёнка и составляете наиболее удобное для Вас расписание! IQ-Школа – достойный вклад в успешное будущее Вашего ребенка!  

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Иллюстрация пишем 20.04.22-01
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Иллюстрация считем 20.04.22-01
Иллюстрация читем 20.04.22-01

Учитесь с нами

Как проходит обучение?

  • Занятия проходят онлайн в индивидуальном темпе, согласно выбранному Вами образовательному маршруту и оптимальному для ребёнка расписанию.
  • Доступ к Вашему личному кабинету 24/7.
  • Доступ к обучающим интерактивным играм, практическим заданиям и материалам в электронном виде для отработки навыков чтения, счёта, письма, тренировки внимания, памяти и логического мышления зависит от выбранного Вами учебного плана.
  • Все задания, игры и материалы в рамках выбранного учебного плана можно просматривать неограниченное количество раз, в любое время, в любом месте.
  • После успешного прохождения выбранного курса Вы получаете Диплом.
  • Возможна обратная связь по возникшим вопросам через обучающую платформу.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КУРСАМИ И ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

О НАС ПИШУТ

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ

Записали младшую дочь на обучение по программе «Я учусь» и, честно говоря, мы поразились тому, с каким увлечением она занималась, училась считать и читать. Выражаем особую благодарность за интерактивные задания с ребусами и схемами слов
Широкова Ольга
Широкова ОльгаДочка, 4 года
«Я знаю много подобных сервисов, которые предлагают онлайн обучение, но в этой школе сам ребенок учится читать, считать и писать! И делает это с удовольствием! Спасибо вам большое!»
Татьяна Бухгамер
Татьяна БухгамерСын Дима, 6 лет
«Первые шаги в обучении чтении и письму решили делать в Вашей школе – и не прогадали! Задания интересные, увлекательные, все озвучены, что дает возможность ребенку заниматься самостоятельно. Замечательная возможность подготовиться к школе! Спасибо!»
Татьяна Крамская
Татьяна Крамскаясын Павлик, 5 лет
«Благодарю Вас за предоставленную возможность моему ребёнку учиться читать и писать самостоятельно, развиваться и играть одновременно! Продолжаем с удовольствием заниматься с Вами!»
Татьяна Павлова
Татьяна Павловасын Максим, 5 лет
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НАЧНИТЕ УЧИТЬСЯ С НАМИ

Не дайте детству вашего ребёнка пройти мимо, присоединяйтесь к нам сейчас!

  • Более 20 авторских онлайн-курсов, нацеленных на всестороннее развитие детей от 4 до 7 лет
  • Более 2000 увлекательных интерактивных заданий и игр различной сложности для успешной подготовки будущих первоклассников к школе
  • Задания разработаны профессиональными педагогами, адаптированы к школьной программе и апробированы в учебном процессе
  • Специальные развивающие и обучающие интерактивные игры повышают учебную мотивацию ребёнка и позволяют легко усваивать учебный материал
  • Можно заниматься без помощи взрослых – задания озвучены, что облегчает обучение детей, не умеющих читать
  • Безопасная среда без рекламы и внешних ссылок
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САМ СЕБЕ УЧИТЕЛЬ

890

В месяц

  • 5 340 руб. за 6 мес.
  • Неограниченный доступ к заданиям и играм
    Рабочие тетради и прописи
    Материалы для родителей
ПРИСТУПИТЬ К УЧЁБЕ

КЛАССИКА

УЧИСЬ, ИГРАЯ

790

В месяц

  • 7 110 руб. за 9 мес.
  • Неограниченный доступ
    к заданиям и играм
    Рабочие тетради и прописи
    Материалы для родителей
    Участие в акциях
ПРИСТУПИТЬ К УЧЁБЕ
ПРИОБРЕТИТЕ ПОДПИСКУ К БЕСЦЕННЫМ ЗНАНИЯМ

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЗНАНИЯ

ИНТЕНСИВ

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

990

В месяц

  • 2 970 руб. за 3 мес.
  • Неограниченный доступ к заданиям и играм
    Материалы для родителей
ПРИСТУПИТЬ К УЧЁБЕ

УНИВЕРСАЛ

САМ СЕБЕ УЧИТЕЛЬ

890

В месяц

  • 5 340 руб. за 6 мес.
  • Неограниченный доступ к заданиям и играм
    Рабочие тетради и прописи
    Материалы для родителей
ПРИСТУПИТЬ К УЧЁБЕ

КЛАССИКА

УЧИСЬ, ИГРАЯ

790

В месяц

  • 7 110 руб. за 9 мес.
  • Неограниченный доступ
    к заданиям и играм
    Рабочие тетради и прописи
    Материалы для родителей
    Участие в акциях
ПРИСТУПИТЬ К УЧЁБЕ

Новости и блог

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