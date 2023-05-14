Всё для подготовки к школе в одном месте

В настоящее время многие родители заинтересованы в том, чтобы как можно раньше начать подготовку ребёнка к школе. Однако не все понимают, что подготовка к школе – это не только научить ребёнка складывать буквы в слова и познакомить с цифрами. Это трудоёмкий, долгий и комплексный процесс, в результате которого ребёнок должен научиться слышать и слушать, думать и правильно высказывать свои мысли, развивать воображение и память, общаться с ровесниками и взрослыми, уметь ориентироваться в различных жизненных ситуациях с учётом возрастных особенностей. Наша главная задача – помочь родителям подготовить детей к школе. Мы предлагаем уникальные авторские курсы раннего интеллектуального развития, разработанные профессионалами на основе эффективных методик преподавания. Все задания и упражнения представлены в игровой форме, адаптированы под школьную программу и апробированы в педагогической практике. Удивительная страна Знаний ждёт маленьких открывателей! Успехов вам в увлекательном путешествии!