Всё для подготовки к школе в одном месте

Хотите узнать новое, интересное, разгадать трудное, стать находчивее, умнее, сообразительнее? Мы предлагаем вам… поиграть!
Игра немыслима без лёгкости и непринуждённости, в ней присутствуют азарт, интерес, поиск, неожиданные находки и открытия. Но в то же время игра – дело серьёзное, это способ познания окружающего мира.
Убедитесь в этом сами, протестировав предлагаемый нами формат и выполнив интерактивные игры. Все они не простые, а интеллектуальные, предназначенные для развития умственных способностей, эрудиции, словарного запаса, тренировки памяти, внимания. Играя, каждый ребёнок может не только проверить свои знания, смекалку, но и получить истинное удовольствие от самых первых маленьких побед! Учитесь, играя! Желаем успехов!